Con il Verona difesa a tre più Pau Lopez

“Avanti con la difesa a tre e in porta torna Pau Lopez“. Paulo Fonseca fa sapere, attraverso il sito del club, che contro il Verona (oggi alle 21,45) non intende stravolgere la sua Roma, reduce da due vittorie consecutive (Parma e Brescia), scrive Francesca Ferrazza su La Repubblca.

Prende tempo per quanto riguarda Nicolò Zaniolo, talento che deve preservare in questo periodo di ripresa dopo sei mesi di assenza. “Ha giocato bene e sta bene – precisa il tecnico – ma, come dico sempre, la squadra è la cosa più importante. Nicolò tornerà gradualmente a essere un calciatore sempre più importante per noi, ma in questo momento conta di più il gruppo“.

Niente maglia da titolare, quindi, né stasera né, molto probabilmente, contro l’Inter domenica. Assente Smalling, in fase di recupero da un piccolo fastidio muscolare (è in dubbio anche per la prossima gara), sarà confermato il terzetto difensivo: Mancini, Fazio, Ibanez (con il dubbio legato all’arretramento di Cristante, al posto di Fazio).