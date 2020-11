Club e mercato: Friedkin punta su Tiago Pinto

Mattoncino dopo mattoncino, i Friedkin stanno costruendo la loro Roma. Tiago Pinto, giovane dirigente, proveniente dal Benfica, entrerà in carica dal primo gennaio 2021 con il ruolo di general manager responsabile dell’area sportiva. Pinto si relazionerà in maniera diretta con il presidente che, insieme al figlio Ryan, è stabilmente presente nella capitale, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. La scelta di un dirigente portoghese avrà un effetto positivo nel rapporto con Fonseca, per questioni di lingua, cultura e modo di intendere il lavoro.