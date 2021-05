Clacson e sciarpe al vento per la rivoluzione Mourinho

Il tweet che a sorpresa annuncia l’ingaggio di Special One fa più rumore di qualsiasi altra notizia legata al mondo Roma

Una città impazzita, tra clacson che strombazzano, sciarpe e bandiere giallorosse che rifanno capolino su qualche balcone e i social che rischiano di scoppiare, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. L’annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore della Roma arriva alle 15,09 di un pomeriggio un po’ anonimo, in cui tifosi e commentatori in salsa romanista, discutono in maniera animata in merito al perché il club di Trigoria avesse preannunciato il certo addio di Fonseca a fine stagione. Presto capito: il tweet, che a sorpresa annuncia l’ingaggio dell’altro portoghese, fa più rumore di qualsiasi altra notizia legata al mondo Roma degli ultimi vent’anni, spiegando da solo la strategia dei Friedkin. Per tutta la giornata i tifosi, comuni e noti, utilizzano social e radio private per sfogare la loro gioia mista a incredulità, sommergendo di commenti i due post fatti sul suo profilo Instagram da Mourinho. Il tecnico ha pubblicato la cover del suo telefonino, tutta rosso porpora, con le sue iniziali (JM) gialle. “Mourinho è un vincente, il suo arrivo è una cosa importante per la Roma – commenta Giuseppe Giannini, ex capitano della Roma – non so se arriveranno nomi importanti, ma lui è sicuramente un’iniezione di fiducia per tutto l’ambiente“.