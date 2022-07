Cinque gol al Trastevere. Caso Zaniolo, sorpresa Calafiori

In una Trigoria blindatissima, dove informazioni e immagini sono uscite con il contagocce, la squadra di José Mourinho è scesa in campo per la prima sgambata stagionale

La Roma riparte dal Trastevere e lo fa senza Zaniolo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica.

In una Trigoria blindatissima, dove informazioni e immagini sono uscite con il contagocce, la squadra di José Mourinho è scesa in campo per la prima sgambata stagionale contro il club del presidente Betturri. Un sonoro 5-0 ha certificato la goleada giallorossa: a segno Smalling, El Shaarawy, Shomurodov (ha sbagliato un rigore) e doppietta di Volpato nel finale. Ma a tenere banco a Trigoria è stata la vicenda legata a Zaniolo: una lombalgia lo ha tenuto a riposo, versione che però è stata smentita dall’entourage che non era a conoscenza di problematiche fisiche.

La sfida con il Trastevere è stata la prima occasione per vedere in azione tra i pali il neo acquisto Svilar e all’opera Matic nella mediana giallorossa. Lo Special One ha alternato il 4-2-3-1 al 3-4-2-1 con Veretout, Faticanti, Bove e Zalewski in mediana.

In attacco Carles Perez, El Shaarawy e Felix. Sorpresa Calafiori, che ha completato il pacchetto arretrato insieme a Smalling e Karsdorp una volta sistemati a tre. Calafiori si sta impegnando al massimo, ha dato la sua totale disponibilità e con il Trastevere ha giocato lì e potrebbe rappresentare il colpo low-cost per la Roma che si ritrova un jolly difensivo.