Cinici e concreti: finalmente in campo gli operai di Mou

La Roma vince di misura anche in Conference League e adesso i quarti sono più vicini

Contro il Vitesse si è vista in campo la Roma formato Mourinho: squadra dall'anima operaia, che lotta e vince con cinismo, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Terzo 1-0 consecutivo, che avvicina i giallorossi ai quarti di Conference League. Lo Special One ha riconosciuto le difficoltà incontrate nel primo tempo, a fronte del maggiore controllo acquisito nell'arco della ripresa. Poi le parole sulla crescita di squadra: "Cerchiamo di costruire dal primo giorno, ora abbiamo stabilità. La squadra capisce meglio quello che deve fare. Siamo meno naïf". Conscio del momento di crescita anche Henrikh Mkhitaryan, che preferisce però rimanere con i piedi per terra e ricordare che bisogna pensare ad una partita per volta. Ora c'è l'Udinese in trasferta - assenti per squalifica proprio l'armeno e Kumbulla -, poi il ritorno con il Vitesse. All'Olimpico non ci sarà Mancini a causa dell'ennesimo giallo ricevuto in stagione. Da segnalare l'uscita dal campo di Zaniolo, apparso contrariato al momento della sostituzione.