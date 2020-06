Champions e Coronavirus, rosso da 126 milioni

Centoventisei milioni di debiti. E’ questa la cifra che emerge dall’ultima relazione economico finanziaria della Roma, con un deficit totale di 280 milioni. Numeri certificati tre giorni fa dal consiglio di amministrazione del club capitolino e che si ripeteranno il 29 giugno, giorno in cui l’assemblea degli azionisti sarà riunita in prima convocazione. La perdita in questo esercizio è pari a 126 milioni mentre l’anno scorso era di 29,5. Questo ha costretto, per legge, la convocazione dell’assemblea, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Pallotta, a causa dei conti in rosso della sua società, ha in pratica sottoscritto un contratto con se stesso per un prestito di 30 milioni lordi attraverso cessione di crediti futuri legati a merchandising e ticketing. Nella relazione si menzionano come cause principali il Coronavirus (che ha bloccato la cessione di Pastore a gennaio in Cina) e i mancati introiti dall’ingresso in Champions League.