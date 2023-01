C’eravamo tanto amati: Zaniolo si ammutina e non va a La Spezia

Lo strappo è definitivo: la Roma e Nicolò Zaniolo devono separarsi e ciò deve accadere il prima possibile, per il bene di tutti, scrive Marco Juric su La Repubblica. Il numero 22 infatti non si è reso disponibile per la gara contro lo Spezia, in programma domani alle 18, prendendo una decisione che ha lasciato perplessa la società. Ormai la sua avventura nella Capitale è terminata e sul tavolo ci sono le offerte di Tottenham (la meta preferita) e West Ham, che ad oggi appaiono più simili a una scommessa che a un assalto: prestito con obbligo di riscatto a condizioni particolarmente complicate, legate a presenze e piazzamento finale dei club. La Roma non cede e vuole vendere Zaniolo solamente a titolo definitivo, anche se c'è il rischio di ritrovarsi il 1 febbraio un calciatore scontento e “ammutinato”.