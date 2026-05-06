Celik, intrigo rinnovo: ecco l’escamotage per convincere i Friedkin

Il caso di Zeki Celik è uno dei più spinosi. Il turco oggi guadagna 2 milioni di euro a stagione e per restare ne vorrebbe esattamente il doppio. La Roma fin qui ne aveva offerti 2,6. Ma ora che a passare è stata la linea di Gasperini, pur di arrivare alla firma sul rinnovo, la somma potrebbe lievitare. Lo sa bene il terzino turco. Sentito il tecnico, il giocatore ha dato mandato al proprio agente di sondare il club giallorosso. Venuto meno l'interesse della Juventus, il calciatore ha comunicato di aver ricevuto una proposta da una delle big del paese natale, scrive Marco Juric su La Repubblica. Un'offerta importante per partire a zero, lasciando così a bocca asciutta la Roma che per il suo cartellino aveva versato sette milioni di euro al Lille. Ma c'è un dettaglio. La proposta turca sarebbe soltanto un escamotage. Un'esca per convincere i Friedkin - con il placet di Gasp - ad aprire il portafogli. Perché Celik, come Dybala, ha la possibilità di tornare in patria.