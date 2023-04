C’è ottimismo per Dybala. Aouar in arrivo

La corsa alla Champions, l’Europa League e il futuro. Con il solito rebus Mourinho. Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Feyenoord a Rotterdam, la Roma si prepara a sei giorni di fuoco. Domani sera sarà la volta dell’Udinese all’Olimpico, come riporta La Republica. Poi, giovedì, il ritorno contro gli olandesi. Impegni da affrontare con un occhio al mercato e uno all’infermeria. Sul primo fronte, i giallorossi confermano la predilezione per i colpi a parametro zero. Nelle ultime ore, al Campus Biomedico è infatti spuntato a sorpresa Aouar. Il centrocampista del Lione si è sottoposto alle visite di rito. Potrebbe prendere il posto di Wijnaldum: è più giovane (24 anni) e guadagna meno dell’olandese. Bisogna solo trovare l’accordo. Intanto, stavolta per l’attacco, si torna a fare il nome di Roberto Firmino. Anche lui, sponsorizzato Adidas proprio come la maglia romanista della prossima stagione, potrebbe arrivare nella Capitale dal Liverpool a parametro zero. Si vedrà. Perché nel frattempo a tenere banco sono le condizioni di Dybala e Abraham. I più ottimisti sperano di rivedere l’argentino in campo contro il Feyenoord.