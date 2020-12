C’è lo Young Boys: Fonseca senza Mancini e Veretout

Fonseca volta pagina e non accetta drammi dopo la sconfitta contro il Napoli. Quest’anno all’Olimpico sono arrivate quattro vittorie e due pareggi per un ruolino che il tecnico non vuole intaccare, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. Il sospiro di sollievo arriva da Veretout che non ha riportato lesioni muscolari, mentre Mancini ne ha una piccola che non sembra grave. Entrambi non ce la faranno a giocare né stasera né contro il Sassuolo. Così come non ce la farà Smalling, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio.