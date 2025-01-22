VIDEO - Ranieri: "Soulé ha un futuro roseo qui a Roma. È bravo ma voglio praticità"

Contro l’Az via al turnover per Ranieri che scalda i motori in vista della sfida di domani in Olanda e pensa a diversi cambi di formazione, scrive Marco Juric su La Repubblica. Spazio a Pisilli, El Shaarawy e Baldanzi dal primo minuto: proveranno a giocarsi le loro chance in una sfida fondamentale per la qualificazione almeno ai sedicesimi di Europa League. Sul mercato è ufficiale la cessione a titolo definitivo di Mathew Ryan al Lens, dopo gli intoppi durante le visite mediche, per un’operazione da 800mila euro. Al suo posto arriva Gollini dall‘Atalanta. Il portiere, in questa stagione in prestito al Genoa, è atteso quest’oggi a Fiumicino. Insieme a lui ci sarà anche Rensch, per il quale il via libera dell’Ajax è arrivato solamente nella serata di ieri.