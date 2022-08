C’è l’accordo con l’Olympiakos: Camara da Mourinho

Importante una telefonata tra Mourinho e Pedro Martins, amico dello Special One, che per quattro stagioni ha allenato Camara in Grecia. Gli ultimi dubbi sono così venuti meno, le impressioni favorevoli hanno trovato conferma e l’affare si è chiuso. Le iniziali resistenze del club greco, che voleva l’obbligo di riscatto per mandare in Serie A il guineano, hanno rallentato la chiusura, prima che i termini dell’accordo virassero verso il diritto di riscatto e una futura percentuale di rivendita (10%).