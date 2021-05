Capello: “Mourinho il tecnico giusto per Roma. Zaniolo sarà il suo Batistuta”

L'ex allenatore giallorosso: "Io sono un grande estimatore di Nicolò. Può essere l’uomo in grado di far fare il salto di qualità alla Roma"

“Mourinho come me? Sì, il paragone ci può stare”. Parola di Fabio Capello, il tecnico che nel 2001, due anni dopo il suo arrivo, condusse la Roma al suo ultimo scudetto, intervistato da Matteo Pinci su La Repubblica. Pensa che Mourinho sia davvero l’allenatore giusto per riportare un titolo alla Roma? "Credo che abbiano preso un allenatore di esperienza, che ha una qualità: vorrà innanzi tutto far vedere il suo valore. È andato via dall’Italia dopo aver vinto tutto, credo che potrà dare alla Roma quello spirito che lui trasmette, quella mentalità vincente, quella voglia di provare sempre a vincere". E caratterialmente? Come lo immagina il confronto tra Mourinho e la famosa piazza romana? "Mourinho è un tecnico abituato a tutte le pressioni: ricordatevi sempre che ha allenato il Madrid, ha allenato all’Inter, non è che quelle siano piazze facili. Ma Roma è diversa. Mai dare per scontato che sia come le altre. Non è una frase fatta quando si dice che Roma è piazza a parte: lo avete visto prima della partenza della squadra per Manchester? Non è che capiti ovunque. Poi ha l’altra faccia, quella delle radio, dei tifosi. E chissà adesso con le nuove diavolerie tecnologiche". Per lei fu determinante l’acquisto di un giocatore come Batistuta. "Servono giocatori così per vincere. Zaniolo è un giocatore fortissimo, io sono un suo grande estimatore. Può essere l’uomo in grado di far fare il salto di qualità alla Roma. Ma deve ricordarsi che dipende sempre prima di tutto da lui".