Calvario Smalling, dopo un mese il rientro

Chris Smalling è vittima di un calvario fisico che finora in stagione gli ha permesso di giocare per intero solo due partite. Per Fonseca è un pilastro della difesa, eppure il portoghese l’ha visto più in infermeria che sul campo, si legge su La Repubblica. Domani contro il Cska Sofia dovrebbe ritrovare il campo, a un mese dall’ultima volta.

Continua il recupero di Nicolò Zaniolo. L’attaccante ha come obiettivo quello di tornare a correre a gennaio, a quattro mesi di distanza dall’infortunio e con la carica delle parole del ct Roberto Mancini. A marzo dovrebbe tornare a disposizione della Roma, che intanto prepara il rinnovo di contratto spostando la scadenza al 2025-