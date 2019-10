Buu razzisti: il giudice prende tempo

Il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha disposto accertamenti supplementari da parte della Procura federale in merito ai “buu” razzisti rivolti, da parte del settore dove sedevano i romanisti a Genova il 20 ottobre, al calciatore di colore della Samp, Ronaldo Vieira, come riporta Francesca Ferrazza su La Repubblica.

Fronte infortuni: Bryan Cristante è tornato nella capitale dopo il consulto in Finlandia dal professore Sakari. Per ora non finirà sotto i ferri del chirurgo per il distacco del tendine dell’adduttore destro, ma si sottoporrà a una terapia conservativa per dieci giorni, al termine dei quali deciderà se continuare oppure operarsi. A prescindere dalla strada che verrà intrapresa, Cristante dovrà restare fermo almeno fino a gennaio. E’ invece vicino al rientro Mkhitaryan, probabilmente di nuovo a disposizione del tecnico per la gara di domenica contro il Milan.