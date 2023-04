Bufera doppia sui social: “Lo fanno per non punire solo la Juventus”

Le perquisizioni della Guardia di Finanza negli uffici di Roma e Lazio (oltre che in quelli della Salernitana) hanno scatenato un putiferio social da parte di entrambe le tifoserie, come riporta La Repubblica. Rivali in classifica nella lotta per un posto Champions, ma unite, almeno a leggere i primi commenti alla notizia di ieri sera, nella lotta al grande colpevole. Il coro sui social è unanime, senza distinzioni di tifo: “Sono loro (gli juventini, ndr) i mandanti. Se vanno giù loro vogliono portarsi tutti dietro". La rabbia è cieca, ma la paura di penalizzazioni è viva negli occhi dei tifosi di Roma e Lazio. Per una notizia che nessuno si aspettava, almeno in questi termini e a questo punto della stagione con ancora tutto in ballo.