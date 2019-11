Bruno Conti: il campione torna a caccia di stelle

Dopo quattro anni, Bruno Conti torna nel settore giovanile della Roma. Con l’addio del responsabile Massimo Tarantino, dentro Trigoria è stato affidato il restyling dei baby a Morgan De Sanctis e Gianluca Petrachi, che gestiranno Primavera, Under 18 e Under 17, scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica”. A Conti il compito di scovare i nuovi talenti, sfruttando la storica abilità del dirigente, in questi anni responsabile delle Academy giallorosse. Bruno è stato promosso direttore tecnico delle selezioni dall’Under 16 all’Under 10. Dopo gli addii di Francesco Totti e Daniele De Rossi, la Roma rilancia uno dei suoi simboli, affidandogli la ricostruzione di un settore che è sempre stato il fiore all’occhiello del club di Trigoria. Conti ha scovato talenti come Aquilani, Luca e Lorenzo Pellegrini, Florenzi, ma anche Politano, Romagnoli e Bertolacci, per una lista che sarebbe lunghissima da stilare. In questo quadro di restyling dovrebbe rientrare anche Alberto De Rossi, allenatore della Primavera. Dalla prossima stagione, scaduto il contratto da mister, il padre di Daniele potrebbe trasformarsi in dirigente proprio delle giovanili.