Il futuro di Matías Soulé può davvero essere lontano da Roma. L'argentino non è ufficialmente sul mercato, ma il club lo considera cedibile davanti a un'offerta importante. La seconda parte della sua stagione, condizionata dalla pubalgia, non ha aiutato: meno continuità, meno rendimento, meno spazio nella Roma che si è andata a prendere la Champions League. E così il numero 18 è diventato uno dei nomi su cui a Trigoria si può ragionare. Il contesto pesa. La Roma - scrive Marco Juric su 'Repubblica' - deve fare cassa entro il 30 giugno. E in Premier League, l'argentino piace molto: Brighton e Aston Villa hanno già parlato con l'entourage del giocatore in vista dell'estate. Nessuna trattativa è ancora entrata nella fase decisiva, ma il mercato attorno a Soulé si sta muovendo. La soglia, in casa Roma, resta alta: per iniziare a trattare serve una proposta importante, nell'ordine dei 40 milioni di euro.