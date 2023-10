Boniek lo difende ma Corona attacca. Zalewski nella bufera

Nicola Zalewski continua a negare, Zibi Boniek lo difende. Ma Fabrizio Corona è pronto a mostrare in diretta Rai le prove contro il calciatore polacco della Roma, scrive MArco Juric su La Repubblica. "Ho parlato con il manager di Zalewski e mi ha detto che Nicola sostiene totalmente di essere pulito, non ha mai fatto una scommessa", dice Zibi Boniek. Il vicepresidente della Uefa ed ex presidente della federazione calcio polacca (nonché ex romanista) si schiera con il giocatore: "Questo è un terremoto incredibile, assoluto. Ma la questione può svilupparsi in modi diversi".A Trigoria sperano che tutto si risolva in fretta. La Roma ancora aspetta eventuali carte dalla procura di Napoli. Così come il calciatore che continua ufficiosamente a negare tutto a chiunque parli dell'argomento.