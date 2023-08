Big Rom non basta, servono subito portiere e terzino

Lukaku o non Lukaku , non è questo il problema, scrive Piero Torri su La Repubblica. Perché la Roma che si è presentata al campionato tutta è stata meno che un successo. I numeri ne sono la certificazione: un punto in classifica, 3 reti realizzate , altrettanti legni colpiti tanto per non perdere l'abitudine, 4 reti subite nei 4 tiri nello specchio della porta , zona Champions già da inseguire con il fiatone, la sensazione di una squadra che non è ancora una squadra.

Mourinho ci ha fatto capire attraverso le sue non tante parole e poi con il modo di schierare la squadra in campo, che quest'anno sta lavorando a una Roma che vuole fare la partita piuttosto che subirla per poi colpire con le ripartenze. Una scelta che ci trova d'accordo concettualmente, ma a che a nostro giudizio, questa squadra almeno al momento non può permettersi. Perché abituata in maniera diversa e cambiare necessita di tempo quando però il tempo non c'é. Perché è andato via Ibanez, ovvero il difensore migliore nell'anticipo e più veloce in assoluto del pacchetto arretrato, e questo vuole dire che accettando il rischio dell'uno contro uno in fase difensiva l'eventualità di essere battuti è notevole (vedere i due gol subiti dalla Salernitana e il raddoppio del Verona).