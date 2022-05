Big in forse e la pretattica di Mourinho: “La finale? Non ne voglio parlare”

Mkhitaryan e Smalling non arrivano bene alla finale di Tirana

Redazione

Dipendesse da José Mourinho, i contatti con la stampa sarebbero davvero sporadici, scrive Andrea Di Carlo su La Repubblica. Strano per uno dei più abili comunicatori che la storia del calcio abbia conosciuto, in grado di trasformare ogni sua conferenza stampa in un appuntamento imperdibile. “Non sono contento di stare qui a parlare della finale di mercoledì. Non sono contento di fare un allenamento in cui non potevo svolgere la parte tattica“. Lo ha definito “fake” ed è quello che è andato in scena nella mattinata di ieri: scatti, torello e partitella a campo ridotto. Giusto il tempo per Cristante di prendersi un bel pestone da Felix e mandarlo a quel paese nel silenzio di Trigoria.

Non ha voluto mostrare nulla ai cronisti presenti nel Media Day, anzi, ha fatto risuonare forte l’allarme sugli infortunati: “Mkhitaryan non ha ancora fatto un allenamento con la squadra: nessuna possibilità per venerdì, poche per la finale. Zaniolo poche per venerdì, un po’ di più per mercoledì. Smalling è infortunato, è in dubbio per la finale. Karsdorp tra i quattro è quello messo meglio".

Un bollettino medico allarmante, quattro big in dubbio per la partita più importante dell’anno. A metà strada tra verità e pretattica, un piccolo problema in vista di Torino ma, al contempo, una catastrofe in vista della finalissima di Tirana. Eppure a pochi metri da lui arrivavano segnali diversi. Karsdorp ha svolto un lavoro programmato: Sorridente e rilassato, è stato uno dei protagonisti della mixed zone con i media stranieri. Probabile un turno di riposo a Torino, ma nessun dubbio sulla sua presenza in campo a Tirana.

Stesso discorso per Smalling, protagonista di un siparietto con Abraham dopo l’allenamento mattutino: “Siamo pronti per la finale“. Lo sarà anche lui, qualche sofferenza muscolare sarà tenuta sotto controllo con il Torino, per poi tornare al suo posto a Tirana. Pochi dubbi per Nicolò Zaniolo: il problema muscolare sembra superato, nei prossimi giorni è previsto il rientro in gruppo. Non partirà titolare con il Torino ma sembra molto difficile che possa saltare la tanto attesa finale di mercoledì.

Veniamo a Mkhitaryan: l’armeno è ancora in dubbio, anche se ha assicurato la presenza nella finale ai tifosi fuori dal centro sportivo giallorosso. Ancora zero allenamenti con la squadra, ad una settimana esatta dalla finale. Ma c’è tempo per rientrare, anche lunedì, per effettuare due sedute con i compagni e presentarsi in buone condizioni nella finale.