Benedetta primavera: Bove e Volpato salvano Mourinho

Una Roma orribile per un'ora contro il Verona viene salvata dai giovani: Cristian Volpato, classe 2003, ed Edoardo Bove del 2002. I due non avrebbero trovato spazio probabilmente qualora non ci fosse stata l'emergenza che ha tolto a Mourinho almeno 7 giocatori tra cui Mkhitaryan e Zaniolo, come riporta La Repubblica. Le reti realizzate da Barak e Tameze hanno mostrato una Roma mai vista così vuota, fragile, priva di idee. L'ingresso in campo di Zalewski,Volpato e Bove ha ravvivato la squadra-fantasma del primo tempo, mentre i cambi di Tudor hanno influito in negativo. Mourinho è stato espulso nel finale per proteste. La rabbia dello Special One è esplosa con un pallone calciato in tribuna e con il gesto del telefono diretto all'arbitro Pairetto, lo stesso di Roma-Bologna, quando Mourinho si lamentò del trattamento riservato a Zaniolo.