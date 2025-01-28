Una Roma inventata. Per sfatare quello che era diventato un tabù. Da Udine a Udine. In mezzo,, scrive Piero Torri su La Repubblica, diciotto trasferte, un'enormità, senza che mai si tornasse a casa con i tre punti in valigia. Diciotto delusioni tra prestazioni negative, partite sfortunate e, anche, scempi arbitrali che avevano contribuito ad allungare una striscia no che stava diventando l'ennesimo scimmione da portarsi sulle spalle.Tutto finito, si spera. Grazie, appunto, a una Roma inventata da un Ranieri in versione vi voglio stupire. Perché solo così si può spiegare la formazione iniziale che il tecnico ha scelto per sfidare i friulani.

La certificazione di come il Sor Claudio ci tenga, e ci mancherebbe, a proseguire quel cammino europeo che negli ultimi anni è il campionato in cui, pure in questa stagione, sta continuando a fare una fatica maledetta a rimanere in scia alle squadre che si giocano quelle posizioni Champions che vogliono dire decine di milioni di fatturato garantiti. Soldi che sarebbero ossigeno puro per il bilancio romanista che tutto è meno che un inno all'opulenza. Tutto questo, nonostante il mercato del l'estate scorsa, con investimenti per quasi centoventi milioni che, fin qui, tutto sono stati meno che un successo tecnico. Non vogliamo nasconderci, anche chi scrive certificò con un bel voto le operazioni in entrata concluse nella prima sessione di mercato condotta (o no dottoressa Souloukou?) da monsieur Ghisolfi.

Si sono e ci siamo sbagliati. Perché la stagione in corso sta dicendo l'esatto contrario. Ryan ha già salutato per far posto a Gollini (an- che se questa si può definire un'operazione di contorno), Le Fée (23 milioni) ha chiesto e ottenuto di andare a giocare da qualche altra parte, Soulé (26 milioni più 4 di bonus) da giovane emergente si è trasformato in un enigma non solo tattico, Hermoso saluterà a breve giro di posta, Dahl (oltre 4 milioni) in Svezia è diventato il protagonista principale del "Chi l'ha visto?" locale, Saud ha un bel sorriso e ci fermiamo qui.Sarà il caso che Ghisolfi cominci a farsi perdonare. A cominciare da questo mercato di gennaio. Mancano un difensore centrale e un attaccante per rimettere in piedi la stagione.