Belotti si sblocca ma non basta. Solo pari per Mou

Il Gallo: "Mi mancava tanto essere me stesso, quest'anno ho fatto tutta la preparazione, quando sono al meglio fisicamente so di poter essere di grande aiuto"

L'esultanza rabbiosa di Belotti è l'immagine di chi si è tolto un grosso peso alle spalle. E ora chiunque dovesse arrivare in attacco dovrà fare i conti con lui, scrive Marco Juric su La Repubblica. Belotti contro la Salernitana apre e chiude i conti, regalando un pareggio dal sapore dolce amaro. Due gol da attaccante vero: il primo lottando contro tutta la difesa, spallata al difensore, stop in precario equilibrio e gol da rapinatore. Il secondo il suo marchio di fabbrica, lo stacco di testa.

"Mi mancava tanto essere me stesso, quest'anno ho fatto tutta la preparazione, quando sono al meglio fisicamente so di poter essere di grande aiuto", questo il commento del Gallo. Le belle notizie per Mourinho però si fermano qui, la Roma è ancora un cantiere aperto. Dietro Ndicka per adesso è bocciato, Paredes e Renato Sanches sembrano ancora fuori forma per determinare dall'inizio. Nota positiva l'esordio di Aouar, mentre Kristensen come quinto è rimasto bloccato.