Belotti rinasce, Mourinho ringrazia: la Roma si salva

Eppure Mourinho aveva avvisato tutti. “Siamo in ritardo”. E il pareggio all’Olimpico contro una Salernitana “da Europa”, come l’aveva definita lo Special One, è la diretta conseguenza di una squadra in costruzione, scrive Marco Juric su La Repubblica. Ma l’attaccante vero, quello che Mou richiede a gran voce da due mesi, la Roma, per adesso, ce l’ha in casa: Andrea Belotti. Che apre e chiude i conti, salvando i giallorossi da una sconfitta per lunghi tratti meritata. E lo fa segnando i primi due gol in Serie A con la maglia giallorossa. Una risposta dopo mesi di silenzio e lavoro. Dimostrando, alla prima occasione, di essere tornato quello ammirato a Torino. Con due gol dei suoi, 476 giorni dopo l’ultima volta in A. Il primo di lotta, il secondo da centravanti vero. Due bagliori giallorossi in una gara per lunghi tratti a tinte granata. Con un Candreva da cineteca e bestia nera del Mou giallorosso. Tre reti consecutive contro la Roma.