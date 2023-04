Belotti cerca gol, Dybala part time

Mourinho sarà costretto a schierare una formazione in piena emergenza. La gestione fisica di Dybala verrà decisa questa mattina, di comune accordo con l’argentino. Convocazione sì, ma per la panchina, scrive Marco Juric su La Repubblica. Al suo posto ci sarà El Shaarawy con Pellegrini al suo fianco e Belotti unica punta, in vantaggio su Abraham. Il resto è quasi un obbligo per lo Special One, senza Smalling, Wijnaldum e Llorente infortunati. In difesa insieme a Mancini e Ibanez giocherà Kumbulla che torna in campo dopo i disastri contro il Sassuolo. A destra Celik è favorito su Zalewski, mentre dall’altra parte ci sarà Spinazzola. Inamovibile la mediana con Matic e Cristante a fare fa scudo al centrocampo rossonero formato da Tonali, Krunic e Bennacer. Dalla catena di sinistra del Milan arriveranno i pericoli maggiori. Mou sta studiando una gabbia per limitare la forza propulsiva del duo Theo-Leao. Esattamente come fatto all’andata, con Mancini e Celik guardiani della coppia franco-portoghese.