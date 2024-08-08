Federico Chiesa e Raoul Bellanova restano due obiettivi della Roma. Almeno finché il mercato sarà aperto, scrive Marco Juric su La Repubblica. I due calciatori sono stati tra i primi profili chiesti da Daniele De Rossi all'inizio del calciomercato. E la società giallorossa intende fare di tutto per accontentarlo. Ma le caselle occupate dai due calciatori sono esattamente quelle in cui la Roma avrebbe bisogno di rinforzi. Entrambi restano i preferiti dall'allenatore. Ma entrambe le trattative sono in standby. Raoul Bellanova ha scelto la Roma. Il calciatore sta spingendo per il trasferimento in giallorosso. A chi lo conosce bene ha confidato che la piazza romana lo esalta e già durante gli Europei c'è stata più di una chiacchierata con i romanisti azzurri. Il trasferimento nella Capitale lo considera un passaggio importante nella sua carriera, anche alla luce della splendida stagione vissuta con la maglia granata. De Rossi lo stima e sa che a Roma avrebbe una maglia da titolare quasi assicurata. Il problema resta il prezzo: Cairo vuole 20 milioni. Preferibilmente cash, anche perché il Torino deve incassare denaro per fare mercato. Un domino di mercato che ha come minimo comun denominatore i soldi. Da un lato il ds Vagnati che fa muro: "È giusto che Raoul resti a Torino". Dall'altro Ghisolfi che richiama gli agenti del calciatore (la scorsa settimana) per chiedere aggiornamenti. Con il ds romanista che vorrebbe inserire delle contropartite per abbassare il prezzo.

Ingarbugliata tanto quanto è la trattativa per Federico Chiesa. O meglio, l'interesse costante della Roma che resta in attesa di una decisione del calciatore. Per ora l'attaccante della Juventus non parla e lascia alle interpretazioni social le sue volontà. Ieri il bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post dal significato criptico: il classe '97 ha infatti condiviso una foto mentre esulta con la maglia della Juventus e nella didascalia sono presenti le emoji di colore bianconero. Un messaggio diventato virale con oltre quindicimila commenti, poi bloccati dallo stesso calciatore.