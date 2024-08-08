Il calciatore granata punta alla maglia giallorossa però il presidente Cairo vuole per lui non meno di 20 milioni di euro. L'attaccante bianconero si è messo invece a mandare segnali criptici in serie facendo ricorso al suo profilo Instagram

Redazione
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Federico Chiesa e Raoul Bellanova restano due obiettivi della Roma. Almeno finché il mercato sarà aperto, scrive Marco Juric su La Repubblica. I due calciatori sono stati tra i primi profili chiesti da Daniele De Rossi all'inizio del calciomercato. E la società giallorossa intende fare di tutto per accontentarlo. Ma le caselle occupate dai due calciatori sono esattamente quelle in cui la Roma avrebbe bisogno di rinforzi. Entrambi restano i preferiti dall'allenatore. Ma entrambe le trattative sono in standby. Raoul Bellanova ha scelto la Roma. Il calciatore sta spingendo per il trasferimento in giallorosso. A chi lo conosce bene ha confidato che la piazza romana lo esalta e già durante gli Europei c'è stata più di una chiacchierata con i romanisti azzurri. Il trasferimento nella Capitale lo considera un passaggio importante nella sua carriera, anche alla luce della splendida stagione vissuta con la maglia granata. De Rossi lo stima e sa che a Roma avrebbe una maglia da titolare quasi assicurata. Il problema resta il prezzo: Cairo vuole 20 milioni. Preferibilmente cash, anche perché il Torino deve incassare denaro per fare mercato. Un domino di mercato che ha come minimo comun denominatore i soldi. Da un lato il ds Vagnati che fa muro: "È giusto che Raoul resti a Torino". Dall'altro Ghisolfi che richiama gli agenti del calciatore (la scorsa settimana) per chiedere aggiornamenti. Con il ds romanista che vorrebbe inserire delle contropartite per abbassare il prezzo.

bellanova

Ingarbugliata tanto quanto è la trattativa per Federico Chiesa. O meglio, l'interesse costante della Roma che resta in attesa di una decisione del calciatore. Per ora l'attaccante della Juventus non parla e lascia alle interpretazioni social le sue volontà. Ieri il bianconero ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post dal significato criptico: il classe '97 ha infatti condiviso una foto mentre esulta con la maglia della Juventus e nella didascalia sono presenti le emoji di colore bianconero. Un messaggio diventato virale con oltre quindicimila commenti, poi bloccati dallo stesso calciatore.

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