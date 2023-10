Beffa saudita al Campidoglio: Riad sponsor della Roma di Mourinho

TRa le due città c'è in ballo la contesa per ospitare l’Expo 2030

Redazione

Una manciata di milioni per cancellare dalla maglia della Roma la scritta Spqr. E far posto a uno sponsor dell’Arabia Saudita, oggi il nemico pubblico numero uno della Città Eterna, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. La questione non è soltanto sportiva o economica. Ma politica. Perché intreccia il calcio, la Roma degli americanissimi proprietari Dan e Ryan Friedkin, agli interessi del Comune di Roma e di Riad. Con oggetto la contesa per ospitare l’Expo 2030. Per la capitale e il suo sindaco Gualtieri è l’ultima occasione di collocarsi sullo scacchiere globale degli investimenti internazionali, per rilanciarsi come capitale non solo italiana ma europea.

Per i sauditi è molto più di un evento mondiale: è il volano del loro progetto Vision 2030, intorno a cui ruota la macchina di investimenti illimitati. E per questo hanno deciso di puntare una fiche sulla Roma, ossia sul marchio sportivo che porta il nome dei loro antagonisti. La trama ha iniziato a intrecciarsi qualche giorno fa, quando Lina Souloukou, ceo della squadra giallorossa, è stata ospite insieme ad alcuni dirigenti della società, del Saudi Village alla Casina Valadier. L’occasione per allacciare di persona i rapporti con il governo di Riad. Che ha manifestato l’interesse di investire per sponsorizzare il club della capitale. Un’offerta non ricchissima, ma interessante. I sauditi hanno fiutato l’affare. E la questione ha già preso una piega favorevole, per la Roma, che presto potrebbe imprimere sulla divisa di Dybala e Lukaku un marchio saudita.Più precisamente, dovrebbe trattarsi di un marchio per il turismo in Arabia Saudita.

Lo “sgarbo” al Comune, se finalizzato, rischia di creare spessori di attrito tra il club e l’amministrazione cittadina. Ostacoli che, a questo punto, nessuna delle parti vuol mettere sulla strada verso Pietralata.

