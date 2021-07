Ballottaggio tra Emerson e Biraghi

La Roma dovrà cercare un esterno sinistro, non bastando su quella fascia Calafiori

Alla lista degli acquisti di Mourinho da venerdì sera si è aggiunto quello urgente di un terzino sinistro, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Lo Special One, insieme a Tiago Pinto, ha chiamato Spinazzola, l’ha rincuorato, gli ha detto che lo aspetterà e di pensare solamente a tornare più forte di prima, cercando di stare vicino al ragazzo, costretto a uno stop molto probabilmente di sei mesi per la rottura del tendine d’Achille. È chiaro che la Roma dovrà cercare un esterno sinistro, non bastando su quella fascia Calafiori. Tra i vari nomi nella lista del club di Trigoria, c’è quello di un ex: Emerson Palmieri. Per l’attuale giocatore del Chelsea (20 milioni il cartellino, 3 milioni a stagione l’ingaggio) si tratterebbe di un ritorno in giallorosso piuttosto complicato, visto che la Roma ha la concorrenza di molti altri club (tra cui Napoli e Inter). C’è poi Marcos Alonso, trentenne spagnolo, sempre del Chelsea, con uno stipendio un po’ più alto di Emerson, ma più prendibile perché considerato un esubero. Piace anche Cristiano Biraghi, terzino della Fiorentina, costa intorno ai dieci milioni ed è seguito da tempo dai giallorossi. Senza dimenticare che rientrerà Florenzi, reduce dal prestito al Psg, e capace di giocare su entrambe le fasce. Una soluzione d’emergenza, che però per il momento non sembra esser presa in considerazione.