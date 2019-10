Baby Semeraro, terzino di scorta per i più grandi

Di questi tempi fare il terzino nella Primavera della Roma può essere un’opportunità, visto quanto il ruolo nella squadra di Fonseca sia stato massacrato da continui infortuni. Ultimo, la rottura del crociato di Davide Zappacosta, guaio che si somma ai tanti collezionati negli ultimi anni. Come scrive La Repubblica, per questo motivo c’è una maggiore attenzione nella crescita dei baby in quella posizione, e diventa inevitabile accorgersi di Francesco Semeraro. Classe 2001, terzino sinistro, convocato in prima squadra la scorsa stagione da Claudio Ranieri in occasione della sfida con l’Empoli, dotato di buona corsa e di un ottimo piede. Semeraro ha giocato la scorsa stagione con la Primavera di Alberto De Rossi e sta trovando in questo momento meno spazio, a seguito del rientro di Calafiori. Fonseca lo tiene sotto osservazione, pronto a prenderlo in considerazione. Il ragazzo è serio e determinato, in un gruppo aperto all’inserimento del giovani. La stagione della Roma, cominciata con tanti infortuni, ha forse bisogno della forze fresche della Primavera.