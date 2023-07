Attesa per Morata e Renato Sanches: Mou in pressing

Serve un doppio sì per dare l’accelerata decisiva alle trattative per Morata e Renato Sanches. Diversi, non fosse altro che il primo sì dipende esclusivamente dalla volontà della Roma, mentre l’altro è subordinato alle decisioni del Psg, scrive Marco Juric su La Repubblica. Proprio l’asse parigina è quella maggiormente attiva in queste ore. Infatti proseguono i contatti tra la Roma e il Psg per Renato Sanches. Il club degli emiri ha aperto alla formula del prestito (l’unica possibile, attualmente per i giallorossi) ma con l’obbligo di riscatto. Un'operazione simile a quella fatta per Wijnaldum e che la Roma potrebbe fare con i francesi anche per l'ex Paredes.