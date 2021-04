Atalanta seconda, anzi no. Cristante rialza la Roma, con la testa a Manchester

Alle prove generali della sfida di Manchester la Roma non ricorda alla perfezione il copione, ma alla fine tiene scena. Magari servirà di più per non farsi schiacciare dallo United, ma oggi la squadra di Fonseca ha una qualità: è orgogliosa,...

Alle prove generali della sfida di Manchester la Roma non ricorda alla perfezione il copione, ma alla fine tiene scena. Magari servirà di più per non farsi schiacciare dallo United, ma oggi la squadra di Fonseca ha una qualità: è orgogliosa, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Il risultato finale dice pure che è fortunata quel po' che basta a non uscire con le ossa rotte dallo scontro con l'Atalanta. La diretta inseguitrice dell'Inter resta il Milan e il gol scudetto per i nerazzurri lo segna Bryan Cristante. I giallorossi sono riusciti a fermare la squadra di Gasperini dopo cinque vittorie consecutive. "Ho visto tutte le partite dello United, dovremo studiare la formula migliore con cui affrontarli" spiega Fonseca a fine partita. Per non dover sperare in un'altra prova d'orgoglio, o in un aiuto della sorte.