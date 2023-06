Assist dell’Inter per le finanze dei giallorossi

Milano-Roma via Sassuolo. Un'asse di mercato da qui a pochi giorni potrebbe dare ai giallorossi quell'ossigeno obbligatorio che vale 30 milioni di euro entro il 30 giugno, scrive Marco Juric su La Repubblica. Il tutto grazie a Davide Frattesi. Perché il sogno del mercato giallorosso che ha attraversato due sessioni estive è sempre più vicino all'Inter . Il placet del giocatore c'è da tempo, nonostante la Roma non lo abbia mai mollato e la Juventus abbia sempre una corsia preferenziale. Un affare da oltre 30 milioni di euro che porterebbe nelle casse giallorosse circa 10 milioni (il famoso 30%) e darebbe liquidità al Sassuolo per chiudere la doppia operazione per Volpato e Missori . La Roma li valuta 12 milioni di euro complessivi, che aggiunti agli 8 incassati dall'Ajax per Tahirovic e i 10 di Frattesi porterebbe il club a centrare l'obiettivo economico imposto dalla Uefa. Il tutto senza aver intaccato il patrimonio tecnico della squadra.