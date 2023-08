“Aspetto il centravanti da due mesi”: Mourinho punge ancora i Friedkin

La richiesta di Mou è arrivata forte e chiara alle orecchie di chi fa il calciomercato e tira fuori i soldi. "Ho un urgente bisogno di un attaccante, me lo avete promesso". Lo Special One - scrive Marco Juric su 'La Repubblica' - è tornato a parlare in conferenza stampa, nonostante la squalifica che lo terrà lontano dalla panchina nelle prime due giornate di campionato. La Roma non è completa ma "venire qua a piangere non vale la pena — si limita a dire Mou — . Conosciamo la situazione da quando abbiamo perso Abraham per infortunio e non abbiamo fatto ancora niente per compensare questa mancanza. Mi fido della parola del direttore che non finiremo il mercato senza risolvere questa situazione".