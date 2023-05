Arriva il Bayer Leverkusen: ultima chiamata per Ibanez

Resettare e ripartire. Con questa mentalità Roger Ibanez dovrà affrontare le ultime sei (o sette) partite della stagione con la maglia della Roma, scrive Marco Jiuric su La Repubblica. Cercando di dimenticare, ancora una volta, gli errori commessi in campo. E ricaricando le energie nervose in previsione della doppia sfida al Bayer Leverkusen. Nell’ultima immagine pubblica, Ibanez è abbracciato da José Mourinho al termine di Roma- Inter. Perché il mantra del portoghese è sempre lo stesso: "Non ce l’avrò mai con un mio giocatore dopo un errore". Nonostante gli indizi di una difficoltà tecnica del brasiliano inizino a diventare preoccupanti. Ma alternative non ce ne sono, visti gli infortuni in serie di Smalling, Kumbulla e Llorente. Domani sera sarà titolare e dovrà limitare catena di destra del Bayer formata da Diaby e Frimpong. Una coppia capace di produrre in stagione 23 gol e 21 assist. Praticamente l’arma più pericolosa di misterXabi Alonso. La Roma questa estate dovrà introitare circa 60 milioni di euro dalle cessioni e il nome del brasiliano, insieme ad Abraham, è in cima alla lista di Pinto. Per il calciatore che potrà ritrovare tranquillità da altre parti e per la Roma che punta a incassare almeno 30 milioni di euro da un calciatore pagato un terzo solo tre anni fa. Il Tottenham ha mandato osservatori all’Olimpico per lui, così come il Newcastle e l’Atletico Madrid.