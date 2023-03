Aprile, il mese della verità. Mou e la squadra si giocano tutto

Tredici partite in due mesi. Sette solo ad aprile, di cui cinque in campionato e due in coppa. Dentro anche due scontri diretti per la zona Champions contro Milan e Atalanta, scrive Marco Juric su La Repubblica. A parole nessuno da Trigoria ammetterà mai una classifica di priorità, ma con una rosa stanca e corta, "che non sopporta tre partite in una settimana" - come ammesso a più riprese da Mourinho alla fine del prossimo mese arriverà il momento delle scelte. Non solo di campo, con l’obiettivo neanche troppo nascosto di rincorrere con tutte le forze la finale di Europa League a Budapest, sfruttando un tabellone favorevole.