Appello agli albergatori: “Segnalate gli olandesi, sono ultrà violenti”

La polizia monitora la situazione in vista della gara di ritorno dei quartri di finale di Europa League in programma giovedì all'Olimpico

Cresce l'allarme per Roma-Feyenoord, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in programma il 20 aprile alle ore 21. Nonostante il divieto di trasferta, i Vak S, la frangia più violenta del tifo del club olandese, sarebbero intenzionati a raggiungere la Capitale, come riporta La Repubblica. L'allarme era già stato lanciato dall’associazione dei tifosi del Feyenoord: "Molte migliaia di tifosi hanno già prenotato i loro viaggi, stiamo parlando di un costo di molti milioni".