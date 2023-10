Ancora Lukaku risolleva Mou. Dybala si ferma, paura e lacrime

Ritrovare la Roma e perdere Dybala. No, probabilmente nessuno a Trigoria avrebbe accettato lo scambio, scrive Matteo Pinci su La Repubblica. Nemmeno il presidente col broncio Dan Friedkin. Che fosse questo però il prezzo per il 4-1 al Cagliari lo hanno temuto in tanti quando Paulo Dybala è uscito con occhi rossi e passo incerto dopo essere stato centrato dal 19enne Prati. È come se nell'equilibrio infermo della Roma ogni nuova stella si mangiasse quella della stagione precedente. Dybala ha oscurato Abraham un anno fa. Oggi Lukaku gira e segna come faceva Batistuta nei 2000: altri due gol ieri, 7 nelle 7 partite giocate dall'inizio e il ritorno della pistola che mimava con Lautaro, quasi un appuntamento all'amico tradito in vista del faccia a faccia tra 20 giorni a San Siro, dove lo attendono migliaia di fischietti funesti.