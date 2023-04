Anche Lotito furioso con l’arbitro. I tifosi: “Vogliono toglierci la Champions”

Dopo Sarri anche il patron biancoceleste accusa Ghersini per le decisioni prese nella gara persa contro il Torino

Il giorno dopo la sconfitta con il Torino, Maurizio Sarri resta furibondo per l’arbitraggio di Ghersini e Lotito lo è ancora di più. Si sente penalizzata, la Lazio. Lotito è arrabbiato, i tifosi allarmati: “Non vogliono che ci qualifichiamo in Champions", il concetto complottista, scrive Giulio Cardone su La Repubblica La corsa Champions continua e i biancocelesti devono rialzarsi subito per centrare l’obiettivo. Cruciale la prossima sfida, al Meazza domenica contro l’Inter (ore 12.30).