Ambizioso Petrachi: “Teniamo i big e il gioiello Zaniolo”

La volontà è quella di provare a trattenere i gioielli in rosa, vedi Pellegrini e Zaniolo, provando a ricavare il più possibile dalle cessioni (Schick e Florenzi).

Gianluca Petrachi non si nasconde, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica, facendo luce sulle manovre di mercato che la Roma proverà a concretizzare in queste settimane. “Zaniolo è un giocatore che emoziona i tifosi, faremo di tutto per trattenerlo e credo che la linea sia quella: il mercato ti mette poi davanti a tante situazioni, ma noi vogliamo mantenere i nostri big“.

Le parole di Petrachi a Sky risultano sincere a tal punto da spaventare i tifosi, perché al momento la Roma non può considerare davvero incedibili neanche i suoi talenti in rosa. Anche Pellegrini: “Ha una clausola, ma se il giocatore decide di non usarla, è come non ci fosse. Ho pochi dubbi su di lui, ha visto la nostra credibilità e quanto sia cresciuto il nostro progetto nell’ultimo anno”.