Alla comunicazione Friedkin sceglie Maurizio Costanzo

Il popolare giornalista: “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso il club"

Continua la rivoluzione organizzativo-dirigenziale in casa Roma, mentre Lorenzo Pellegrini deve rinunciare all’Europeo per un problema muscolare alla coscia, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Nella giornata di ieri, Maurizio Costanzo ha deciso di ufficializzare attraverso varie agenzie di stampa il suo nuovo ruolo di responsabile delle strategie di comunicazione della Roma. Mentre da Trigoria facevano sapere che la preziosa consulenza si riferirà in particolare alle vicende legate allo stadio, il giornalista, 83 anni, ha annunciato di cosa si occuperà. “Darò il mio contributo per spiegare bene Roma e i romani e per cercare di ricostruire il clima di amore con i tifosi verso il club". E ancora: “Il mio nuovo slogan che lancerò è ‘Mejo a Roma‘. Io voglio lavorare molto sui tifosi: mi piacerebbe ad esempio trovare il tifoso più antico, più anziano". In realtà avrà un ruolo comunicativo-istituzionale, indirizzato alla realizzazione dello stadio, Costanzo, con l’area sulla quale il nuovo impianto vicino all’essere annunciata.