Ajax nei quarti. Ma ora pesa la sfida col Napoli

Unica italiana rimasta nelle coppe, la Roma pesca l’Ajax nei quarti di finale d’Europa League. Fonseca si gode la vittoria con lo Shakhtar (1-2) e pensa allo scontro diretto per la Champions di domani sera, contro il Napoli.

Fonseca – scrive Francesca Ferrazza su “La Repubblica” – punterà domani sera su Dzeko, rimasto a riposo in Ucraina proprio in vista della gara contro la squadra di Gattuso. Borja Mayoral si gode la doppietta realizzata a Kiev, con la quale è diventato il capocannoniere in Europa League: sette gol in dieci partite. La Roma, prima di ripensare alla coppa però, punta tutto sulla zona Champions, con Pellegrini e compagno consapevoli che le ambizioni passino tutte per un successo – che sarebbe il primo stagionale con una big – contro il Napoli