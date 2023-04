Agenti e rinnovi, Tiago Pinto continua la spending review

Non solo in campo non bisogna commettere errori. Attenzione anche ai conti, pensiero fisso della proprietà e della dirigenza giallorossa

Attenzione. Una parola fondamentale in questa primavera giallorossa, che spazia dal campo agli uffici finanziari, come riporta La Repubblica. Oggi pomeriggio alle 18 non si dovrà sottovalutare la Sampdoria se si vuole continuare la corsa ad un posto in Champions League. Dopo la sconfitta dell’Inter di ieri l’aggancio è distante una vittoria, quella che la Roma vuole centrare oggi, nonostante l’emergenza difesa.