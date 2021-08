Adesso Mourinho attende Abraham. Pinto pensa alle uscite

Diawara cercato dal Wolverhampton: pronta offerta di 15 milioni

Il futuro di Tammy Abraham parla italiano, Mourinho lo attende a Trigoria . La Roma e Tiago Pinto, supportati dall’intermediario Pastorello, avevano fatto tutto il necessario per convincere il ragazzo e il lavoro di mediazione è stato ripagato, riporta La Repubblica. Nelle prossime ore attesa l’ufficialità di un’operazione che ha tenuto per giorni i tifosi giallorossi con il fiato sospeso.

Ma nella missione londinese, il gm Tiago Pinto è stato al lavoro su più fronti per sfoltire la rosa. Il Wolverhampton è tornato a farsi sotto per Amadou Diawara: pronta un’offerta vicina ai 15 milioni di euro, la Roma spera che questa possa essere l’occasione giusta per salutarsi. Altro importante contatto con l’ex calciatore Ronny Rosenthal, l’intermediario inglese che sta curando il passaggio di Steven Nzonzi ai qatarioti dell’Al-Rayyan: il francese vuole una buonuscita, a Trigoria attendono ancora segnali concreti di un’offerta dal Qatar.