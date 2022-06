Addio parametri zero, così Dybala e soci restano disoccupati

Il problema è che i calciatori, che brillano per talento ma un po’ meno per senso degli affari, non hanno capito che arrivare a costo zero non vuol dire più avere potere contrattuale e stipendi più alti. E soprattutto, che i loro rappresentanti procuratori, genitori, fratelli o mogli — non possono più pensare di esser pagati come se il cartellino fosse loro.