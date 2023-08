Addio Matic, va al Rennes. Arriva Paredes

Nemanja Matic è ormai prossimo alla cessione al Rennes, scrive Marco Juric su La Repubblica, con l'allenatore dei francesi Genesio che ha già ammesso l'accordo col giocatore: "Stiamo lavorano affinché la trattativa si chiuda". Già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'addio, per questo Tiago Pinto ha accelerato per Leandro Paredes col giocatore che ha già dato l'ok per tornare a Roma. A José Mourinho adesso servono almeno 5 acquisti: un difensore, due attaccanti e due centrocampisti.