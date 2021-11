Abraham in crisi e la mano tesa di Mou: “Ne verremo fuori”

I numeri condannano l’inglese che non riesce proprio a trovare con continuità la strada del gol

Due gol in campionato, l’ultimo dei quali realizzato il 23 settembre contro l’Udinese. I numeri di Tammy Abraham condannano l’inglese che non riesce proprio a trovare con continuità la strada del gol, scrive Francesca Ferrazza su La Repubblica. Tra gli elementi da analizzare c’è da dire che il centravanti non è al meglio della condizione fisica. Un problema non piccolo per un giocatore che ama non tirarsi indietro e che scendere in campo anche quando in realtù non è proprio brillante dal punto di vista atletico. Mourinho prova a minimizzare la crisi: “Non è un problema di Tammy, ma di tutti. Sarei più preoccupato però se non costruissimo occasioni da gol. Il problema è che facciamo troppa fatica a tradurre in gol le situazioni che creiamo. Tranquilli, però, le cose cambieranno".