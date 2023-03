Abraham in crisi di gol punta su Europa e derby per rilanciarsi

Una crisi senza fine. Tra le tante individualità finite sotto processo dopo l'inopinata sconfitta della Roma contro il Sassuolo, c'è Tammy Abraham, scrive Marco Juric su La Repubblica. L’attaccante inglese è in crisi di gol da inizio stagione e non sembra vedere la luce in fondo a questo tunnel. "C'è solo un Abraham che mi interessa, cioè il calciatore che gioca per la squadra". Prima della sfida alla Real Sociedad - dove erano presenti osservatori di Manchester United e Dortmund - Mourinho aveva spezzato l'ennesima lancia in favore del britannico, prontamente ripagata con l'assist per El Shaarawy. Continuità? Sconosciuta. Con il Sassuolo, nuovamente il baratro. Abraham sbaglia tutto ciò che c’è da sbagliare. Nessun tiro in porta. zero dribbling, 8 duelli aerei persi su 14 e un misero 63% di passaggi riusciti. L'anno scorso furono 27 i gol in totale, quest'anno lo score è fermo a 7. A questo punto della stagione era già arrivato a quota 20 (13 in campionato, 7 in coppa). I tifosi si aspettano altro, non basta più l’entusiasmo a tinte giallorosse espresso in campo. La trasferta in Spagna e il derby occasioni per rilanciarsi.