Abraham e il feeling con San Siro: quando vede rossonero, è gol

Doveva essere la sua partita. E così è stato, scrive Marco Juric su La Repubblica. Il gol in pieno recupero che regala alla Roma un pareggio insperato fino a metà del secondo tempo. Tammy Abraham si è ripreso la Roma e lo ha fatto alla sua maniera. Segnando un gol pesante, come spesso aveva abituato i tifosi della Roma la scorsa stagione.

Quinto gol stagionale, quarto in Serie A. A distanza di due mesi dall’ultima volta. Era il 9 novembre contro il Sassuolo. Da lì in poi era partito il lungo letargo dell’attaccante inglese, tra errori sotto porta ed una inesorabile perdita di fiducia. Lo aveva ammesso anche lui, sempre troppo dipendente dall’entusiasmo mai trovato in questa stagione.