A volte ritornano. Mazzarri a Napoli dieci anni dopo da traghettatore

Macché telefonata: adesso basta un tweet per cambiarti la vita, scrive Marco Azzi su La Repubblica, oppure nello specifico per riportare indietro le lancette del Napoli fino al 2013 con due semplici parole. "Bentornato, Walter". Sempre attraverso i social il presidente dei campioni d'Italia aveva appena dato il benservito a Rudi Garcia, messo alla porta con un ringraziamento solamente formale per il lavoro svolto finora. La staffetta si è materializzata nel corso della sosta proprio per affrontare la crisi con qualche giorno di margine. Nemmeno la situazione di emergenza ha però suggerito a De Laurentiis di rinunciare al suo casting cinematografico per la panchina. Alle 8 del mattino di ieri era tutto fatto per l'ingaggio di Igor Tudor e mancava soltanto l'annuncio ufficiale del suo arrivo al posto di Garcia. Ma le carte in tavola della trattativa sono cambiate all'improvviso e le nuove condizioni non hanno convinto il tecnico croato, che si è dunque defilato a malincuore e senza bisogno di un ulteriore incontro. Il presidente non si è invece scomposto e ha fatto immediatamente scattare il suo piano B, sapendo che trovare l'accordo con Mazzarri sarebbe stato molto più facile. I due si sono dati infatti appuntamento a Roma nel pomeriggio e l'allenatore toscano ha firmato senza battere ciglio un contratto fino al 30 giugno: ingaggio da 1 milione e nessuna certezza di avere un futuro a più lunga scadenza. Adl potrà al contrario esercitare una clausola unilaterale per il rinnovo alla fine della stagione, valutando i risultati raggiunti. Mazzarri arriva a Napoli sapendo bene di essere probabilmente un traghettatore, visto che De Laurentiis ha già messo nel suo mirino per l'anno prossimo altri due allenatori Francesco Farioli (ex vice di De Zerbi e protagonista in Ligue 1 col Nizza) e Vincenzo Italiano. Ma Walter ha deciso di giocarsi lo stesso la chance, pure per fare pace con la sua coscienza. A Napoli Mazzarri aveva al contrario vissuto 4 stagioni bellissime, impreziosite da una Coppa Italia, podi in campionato e la prima storica qualificazione per la Champions, con l'approdo agli ottavi di finale. Per questo ha risposto subito presente alla chiamata di De Laurentiis. Dieci anni dopo hanno di nuovo bisogno uno dell'altro ed è bastata una telefonata, anzi un tweet. Il tempo che passa non si misura solo con le rughe.